به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری و دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی، با اشاره به آغاز فرایند اجرایی این انتخابات گفت: بر اساس اطلاعیه ستاد انتخابات کشور، ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات اولین میان‌دوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه خراسان جنوبی، از ساعت ۸ تا ۱۶ روز جمعه ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود و تا روز پنجشنبه ۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ به مدت ۷ روز ادامه خواهد داشت.

حسین شبان عشرت‌آبادی افزود: ثبت‌نام داوطلبان به صورت حضوری انجام می‌شود و واجدان شرایط قانونی می‌توانند در مهلت مقرر، شخصاً یا از طریق نماینده‌ای که به صورت کتبی معرفی شده باشد، با همراه داشتن دو قطعه عکس جدید، اصل شناسنامه و کارت ملی به فرمانداری بیرجند، وزارت کشور و یا فرمانداری قم مراجعه و نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

وی گفت: انتخابات اولین میان‌دوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در خراسان جنوبی، همزمان با انتخابات سراسری هفتمین دوره شورا‌های اسلامی کشور، روز جمعه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.