

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در این دوره ۲۴ تیم حضور یافتند که به مدت ۲۸ روز رقابت می‌کنند. تیم‌ها در ۶ گروه ۴ تیمی رقابت کردند و از هر گروه تیم‌های اول و دوم و نیز ۴ تیم برتر سوم راهی دور یک هشتم نهایی شدند. مسابقات ابتدا قرار بود به میزبانی گینه برگزار شود، اما بار تصمیم کنفدراسیون فوتبال آفریقا، در سپتامبر ۲۰۲۲ میزبانی از گینه گرفته و در سال ۲۰۲۳ به مغرب واگذار شد. مسابقات در ۹ استادیوم در شهر‌های اغادیر، دارالبیضا، فاس، مراکش، ریاط و طنجه برگزار می‌شود و گروه بندی بر اساس رده بندی فیفا صورت گرفته است.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

** دور یک چهارم نهایی:

* جمعه ۱۹ دی:

سنگال - مالی

مغرب - کامرون

* شنبه ۲۰ دی:

نیجریه - الجزایر

مصر - ساحل عاج

- تیم مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ هم گروه ایران است.

- در جدول گلزنان براهیم دیاس از مغرب با ۴ گل صدرنشین شد و ریاض محرز از الجزایر، محمد صلاح از مصر، آماد دیالو از ساحل عاج، لاسین سینایوکو از مالی، ویکتور اوسیمن و آده مولا لوکمن از نیجریه و ایوب الکعبی از مغرب با ۳ گل به طور مشترک در صدر قرار گرفتند.

- در دوره قبل در سال ۲۰۲۳ تیم ساحل عاج با شکست تیم نیجریه قهرمان شد و تیم آفریقای جنوبی به مقام سوم رسید.

- مجموع جوایز مالی این دوره ۳۲ میلیون دلار اعلام شد که به تیم قهرمان ۷ میلیون دلار تعلق می‌گیرد و به تیم نایب قهرمان ۴ و سوم ۳ میلیون دلار داده خواهد شد.

- در تاریخ جام ملت‌های آفریقا که از سال ۱۹۵۷ هر دو سال یک بار برگزار می‌شود، تیم مصر با ۷ قهرمانی ۳ نایب قهرمانی و ۳ عنوان سومی همچنان رکورد دار است و تیم‌های کامرون با ۵ قهرمانی ۲ نایب قهرمانی و سومی در رده دوم و غنا با ۴ قهرمانی ۵ نایب قهرمانی و یک سومی در رده سوم قرار دارند. تیم نیجریه با ۳ قهرمانی ۵ نایب قهرمانی و ۸ سومی در رده چهارم قرار گرفته است. تیم ساحل عاج نیز با ۳ قهرمان و دو نایب قهرمانی پنجم است.

- دوره آتی جام ملت‌های آفریقا در سال ۲۰۲۷ به میزبانی مشترک سه کشور کنیا، تانزانیا و اوگاندا برگزار خواهد شد.