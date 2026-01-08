تغییر نحوه تخصیص ارز و یارانه ها و ثبات بازار در پی تصمیمات اقتصادی جدید دولت موضوع گفتگوی ویژه خبری دیشب صدا و سیمای خراسان رضوی بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: دولت قبلا هر ساله در منابع بودجه، بودجه ای را برای تولیدکنندگان و واردکنندگان یعنی در ابتدای زنجیره تامین اختصاص می داد یعنی منابع ارزی را با قیمت پایین در اختیار آنها قرار می داد تا کالا را با قیمت پایین وارد کنند و محصول تولیدی با قیمت پایین در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.

جعفری که در گفتگوی ویژه خبری با موضوع ثبات بازار در پی پرداخت کالابرگ و تصمیمات اقتصادی جدید دولت سخن می گفت، افزود: بعضی از واردکنندگان یا تولیدکنندگان این ارز را دریافت و نهاده های تولید را تامین می کردند و آن را در انبارها نگهداری می کردند و بخشی از آن را با عناوین مختلف تحت عنوان پشت فاکتوری، بارنامه های پشت بارنامه ای و غیره در اختیار حلقه بعدی قرار می دادند و این اتفاقات و رانت ها و فسادهایی که ایجاد شد باعث گردید که هدف اولیه که تامین اقلام مصرفی مردم با قیمت مناسب بود، محقق نشود.

وی ادامه داد: بنابراین دولت تصمیم گرفت روال تخصیص ارز را تغییر دهد و این تصمیم شتابزده ای نیست بلکه تصمیمی کارشناسی و حاصل تجربه چندین ساله اخیر است و منجر به تغییر نظام یارانه ای کشور شد.

این خبر تکمیل می شود ...