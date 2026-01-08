پخش زنده
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان پروژه شهری در ۸۵ شهر استان افتتاح، کلنگزنی یا در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمان از اجرای گسترده پروژههای عمرانی، خدماتی و سرمایهگذاری در شهرداریهای استان خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان پروژه شهری در ۸۵ شهر استان افتتاح، کلنگزنی یا در حال اجراست.
منصور خانهگیر گفت: در دهه فجر امسال نیز بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی و خدماتی در مجموعه شهرداریهای استان برای افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پیشبینی شده است.
وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۷۰ دستگاه ماشینآلات عمرانی، خدماتی و آتشنشانی از جمله لودر، کامیون، گریدر و غلتک به شهرداریهای استان اضافه شده است
وی افزود: امسال با همکاری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، بیش از ۹ هزار تن قیر رایگان در اختیار شهرداریهای استان قرار گرفته است