کارشناس هواشناسی چهارمحال و بختیاری از آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیلها دز استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بخنیاری، قطره گفت بارش برف و باران، رعد و برق، وزش باد به نسبت شدید، در ارتفاعات و نواحی کوهستانی کولاک برف، رخداد پدیده مه و کاهش دید از پس فردا به مدت دو روز در استان پیش بینی میشود.
وی افزود: این سامانه همه مناطق استان به ویژه کوهرنگ، فارسان، اردل، کیار (شلمزار)، لردگان، غرب بن و شمال غرب شهرکرد را در بر میگیرد.
به گفته وی اختلال در تردد و لغزندگی جاده ها، آبگرفتگی معابر، احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها و سیلابی شدن مسیلها از پیامدهای این سامانه بارشی است