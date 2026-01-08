به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ سیاوش محبی گفت: در آزادراه کرج – قزوین محدوده کمالشهر، در آزادراه قزوین – کرج و کرج– تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده وردآورد ترافیک سنگین است.

وی افزود: ترافیک در محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع نیز سنگین است.

جانشین رئیس پلیس راه فراجا از تردد روان در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت خبر داد. همچنین تمامی محور‌های شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی گزارش شده‌اند.

محبی گفت: آزادراه کرج – تهران واقع در استان تهران، محدوده پیکان‌شهر، به‌دلیل انجام عملیات نصب پل عابرپیاده بتنی، از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ لغایت ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ به مدت دو شب، از ساعت ۲۳:۰۰ الی ۰۵:۰۰ مسدود خواهد بود. در زمان اجرای عملیات، تردد از محور‌های جایگزین بزرگراه شهید همدانی و بزرگراه شهید لشگری انجام می‌گیرد.

سرهنگ محبی در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، ضمن توجه به اطلاعیه‌های پلیس راه، با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و انتخاب مسیر‌های جایگزین، از بروز ترافیک و حوادث احتمالی جلوگیری کنند.