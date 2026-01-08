به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، اردوی یک‌روزه ویزیت رایگان پزشکان بسیجی با حضور شش پزشک متخصص و فوق‌تخصص در رشته‌های مختلف پزشکی در روستا‌های دهستان خورمیز شهرستان مهریز برگزار شد. در این برنامه، اهالی روستا‌های هدف ضمن انجام معاینات تخصصی، خدمات مشاوره‌ای و دارویی رایگان دریافت کردند.

سرهنگ دشت‌آبادی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز، با اشاره به اهداف اجرای این اردوی جهادی گفت: این برنامه با هدف کاهش هزینه‌های درمانی و تسهیل دسترسی ساکنان مناطق روستایی به خدمات پزشکی اجرا شد و تلاش می‌کنیم ارائه این خدمات در مناطق کم‌برخوردار شهرستان به‌صورت مستمر ادامه یابد.

وی افزود: ارائه خدمات اجتماعی و سلامت‌محور به اقشار نیازمند از مأموریت‌های اصلی بسیج است و حضور داوطلبانه پزشکان بسیجی نقش مؤثری در ارتقای سطح سلامت عمومی جامعه دارد.

این اردوی سلامت در چارچوب برنامه‌های جهادی بسیج در حوزه پزشکی و با رویکرد شناسایی نیاز‌های درمانی و ارائه خدمات تخصصی به مناطق هدف، در شهرستان مهریز ادامه خواهد داشت.