اردوی جهادی ویزیت رایگان پزشکان بسیجی با ویزیت بیش از ۲۰۰ نفر از روستاییان در روستاهای دهستان خورمیز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، اردوی یکروزه ویزیت رایگان پزشکان بسیجی با حضور شش پزشک متخصص و فوقتخصص در رشتههای مختلف پزشکی در روستاهای دهستان خورمیز شهرستان مهریز برگزار شد. در این برنامه، اهالی روستاهای هدف ضمن انجام معاینات تخصصی، خدمات مشاورهای و دارویی رایگان دریافت کردند.
سرهنگ دشتآبادی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز، با اشاره به اهداف اجرای این اردوی جهادی گفت: این برنامه با هدف کاهش هزینههای درمانی و تسهیل دسترسی ساکنان مناطق روستایی به خدمات پزشکی اجرا شد و تلاش میکنیم ارائه این خدمات در مناطق کمبرخوردار شهرستان بهصورت مستمر ادامه یابد.
وی افزود: ارائه خدمات اجتماعی و سلامتمحور به اقشار نیازمند از مأموریتهای اصلی بسیج است و حضور داوطلبانه پزشکان بسیجی نقش مؤثری در ارتقای سطح سلامت عمومی جامعه دارد.
این اردوی سلامت در چارچوب برنامههای جهادی بسیج در حوزه پزشکی و با رویکرد شناسایی نیازهای درمانی و ارائه خدمات تخصصی به مناطق هدف، در شهرستان مهریز ادامه خواهد داشت.