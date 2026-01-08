پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، دستگاهی برای اندازه‌گیری رادیودارو‌ها با یک چهارم قیمت نمونه خارجی ساخته است که می‌تواند رادیودارو‌ها را در ۳ تا ۶ ثانیه اندازه‌گیری کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دستگاه دوز کالیبراتور برای اندازه‌گیری اکتیویته رادیوداروها استفاده می‌شود. اگر دوز دارویی که پزشک هسته‌ای برای بیمار تجویز می‌کند، بیشتر از میزان موردنیاز باشد، باعث می‌شود سلول‌های سالم هم آسیب ببینند و اگر کمتر باشد، اثر مطلوب دارو ایجاد نمی‌شود. بنابراین دستگاه دوز کالیبراتور اندازه‌گیری دارو را انجام می‌دهد تا پزشکان هسته‌ای با اطمینان خاطر دارو را به بیمار تزریق کنند.

حسین محمودی، پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای با اشاره به پیشینه ساخت این دستگاه در پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای گفت: ما پیش از این یک نسخه دیگر از این دستگاه را تولید می‌کردیم و حدود ۸۰ نمونه از آن توسط مراکز پزشکی هسته‌ای مورد استفاده قرار می‌گرفت.

این پژوهشگر در مورد نقاط قوت نسخه جدید دستگاه دوز کالیبراتور ادامه داد: در نسخه پیشین دستگاه، مدت زمانی که طول می‌کشید تا پاسخ دقیق به دست بیاید، اندکی طولانی بود. همچنین چون نسخه اولیه دستگاه در سال‌های قبل ساخته شده بود، با تکنولوژی روز کمی تفاوت داشت.

پاسخگویی در ۳ تا ۶ ثانیه

وی خاطر نشان کرد: در ورژن جدید سعی کردیم دستگاه مطابق با ورژن‌های روز دنیا باشد. همچنین در حال حاضر سرعت پاسخگویی دستگاه بسیار مناسب است؛ بین ۳ تا ۶ ثانیه می‌توانیم جواب دقیق را داشته باشیم، بسته به اینکه اکتیویته رادیودارو چقدر باشد. در اکتیویته‌های بالاتر، زمان پاسخ بسیار کوتاه‌تر است و در اکتیویته‌های پایین‌تر، طولانی‌تر می‌شود.

پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای با بیان این‌که دستگاه دوز کالیبراتور از نظر دقت و صحت اندازه‌گیری قابل مقایسه با نمونه‌های خارجی است، گفت: این دستگاه‌ها با نمونه‌های خارجی که توسط دستگاه‌های پرایمری استاندارد، کالیبره می‌شوند، قابل مقایسه هستند.

توسعه فناوری از نمونه اولیه تا تجاری‌سازی در ۱۵ ماه

وی در مورد سطح آمادگی فناوری و میزان پیشرفت فناوری این دستگاه گفت: حدود یک سال و سه ماه طول کشید که بتوانیم این دستگاه را از TRL۴ (توسعه نمونه اولیه آزمایشگاهی) به TRL۹( مرحله تجاری‌سازی) تبدیل کنیم.

این پژوهشگر در مورد میزان فروش دستگاه دوز کالیبراتور گفت: تا کنون ۲۲ دستگاه به فروش رسیده و ۵ دستگاه نیز برای مراکز پزشکی هسته‌ای پیش‌فروش شده است. استقبال مراکز پزشکی هسته‌ای از این دستگاه بی‌نظیر بوده و تاکنون سابقه نداشته که ما در کمتر از یک سال بتوانیم این تعداد دستگاه را به مراکز پزشکی هسته‌ای واگذار کنیم، دلیل آن نیز عملکرد بسیار مناسب دستگاه و قیمت بسیار مناسبی است که نسبت به نمونه‌های خارجی دارد.

عملکرد مشابه دستگاه خارجی با یک‌چهارم قیمت

وی در مورد قیمت دستگاه دوز کالیبراتور گفت: قیمت این دستگاه حدود ۶۰۰ میلیون تومان است، در صورتی که کمترین قیمت نمونه خارجی به حدود ۲۰ هزار تا ۳۰ هزار دلار هم می‌رسد؛ بنابراین نمونه ما تقریباً یک‌چهارم قیمت نمونه خارجی است.

محمودی با بیان این‌که ۹۰ درصد از مراکز پزشکی هسته‌ای در کشور از این محصول داخلی (نسخه اولیه یا فعلی) استفاده می‌کنند، گفت: مراکز پزشکی هسته‌ای به دلیل اختلاف قیمت بسیار زیاد دستگاه دوز کالیبراتور با نمونه خارجی و تشابه عملکرد این دستگاه ایرانی با نمونه خارجی تمایل دارند از دستگاه ایرانی استفاده کنند. به محض اینکه تولیدات قطع شود، مراکز پزشکی هسته‌ای برای اینکه بتوانند نیازشان را برطرف کنند، نیازمند تهیه نمونه خارجی این دستگاه هستند که سبب خروج ارز از کشور می‌شود.