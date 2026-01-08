پخش زنده
اجتماع نوجوانان با عنوان «جوانههای خورشید» با شعار «امید؛ ایمان؛ آینده» در سمنان برگزار شد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حسن سعدالدین، مدیر کانونهای خدمت رضوی استان سمنان این رویداد را حرکتی تربیتی و تمدنساز دانست و تأکید کرد: این برنامه با تکیه بر سیره رضوی، نوجوانان را برای ایفای نقش مؤثر در گام دوم انقلاب اسلامی آماده میکند.
وی آشنایی نسل نوجوان با ارزشهای انقلاب اسلامی و آموزههای اهلبیت ، تربیت نسلی متعهد، آگاه و برخوردار از روحیه خدمت رضوی و نیز تبیین الگوهای واقعی شجاعت، علم، عدالت و معنویت را از اهداف این اجتماع عنوان کرد.
در حاشیه این اجتماع، نمایشگاه آثار و دستاوردهای نوجوانان برپا و در قالب آن توانمندیها و ابتکارات علمی، فرهنگی و هنری شرکتکنندگان به نمایش گذاشته شد