به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۲۰ تیم در دور گروهی حضور دارند که در پایان ۶ تیم مستقیم به دور پلی آف صعود می‌کنند و ۴ تیم بعدی باید در مرحله پلی - این به مصاف هم بروند و در پایان دو تیم به پلی آف راه خواهند یافت.

نتایج ادامه دیدار‌ها به این شرح اعلام شد:

آناتولی افس پیلسن ترکیه ۷۹ - ۸۴ پاری بسکت فرانسه

بایرن مونیخ آلمان ۹۶ - ۸۹ باسکونیا اسپانیا

** برنامه هفته بیست و یکم:

* پنج شنبه ۱۸ دی:

دبی امارات - فنرباغچه بکو ترکیه

پاناتینایکوس یونان - ویرتوس بولونیا ایتالیا

والنسیا بسکت اسپانیا - موناکو فرانسه

* جمعه ۱۹ دی:

ژالگیریس لیتوانی - ستاره سرخ بلگراد صربستان

المپیاکوس یونان - بایرن مونیخ آلمان

بارسلونا اسپانیا - پارتیزان موتسارت صربستان

امپوریو آرمانی ایتالیا - آناتولی افس پیلسن ترکیه

باسکونیا اسپانیا - آسول لیون فرانسه