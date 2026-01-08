پخش زنده
هفته بیستم دور گروهی فصل ۲۶ - ۲۰۲۵ بسکتبال لیگ قهرمانان اروپا - یورولیگ - دیشب به پایان رسید و هفته بیست و یکم امشب آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابتها ۲۰ تیم در دور گروهی حضور دارند که در پایان ۶ تیم مستقیم به دور پلی آف صعود میکنند و ۴ تیم بعدی باید در مرحله پلی - این به مصاف هم بروند و در پایان دو تیم به پلی آف راه خواهند یافت.
نتایج ادامه دیدارها به این شرح اعلام شد:
آناتولی افس پیلسن ترکیه ۷۹ - ۸۴ پاری بسکت فرانسه
بایرن مونیخ آلمان ۹۶ - ۸۹ باسکونیا اسپانیا
** برنامه هفته بیست و یکم:
* پنج شنبه ۱۸ دی:
دبی امارات - فنرباغچه بکو ترکیه
پاناتینایکوس یونان - ویرتوس بولونیا ایتالیا
والنسیا بسکت اسپانیا - موناکو فرانسه
* جمعه ۱۹ دی:
ژالگیریس لیتوانی - ستاره سرخ بلگراد صربستان
المپیاکوس یونان - بایرن مونیخ آلمان
بارسلونا اسپانیا - پارتیزان موتسارت صربستان
امپوریو آرمانی ایتالیا - آناتولی افس پیلسن ترکیه
باسکونیا اسپانیا - آسول لیون فرانسه