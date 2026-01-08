به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ دادستان آزادشهر با اعلام این خبر گفت: با گزارش های مردمی و تلاش ماموران اطلاعات سپاه ، برنج های احتکار شده در یک انبار در نگین شهر آزادشهر، کشف و توقیف شد.

خشک دامن افزود: برای مالک این انبار به اتهام احتکار پرونده قضایی در دادسرای این شهرستان تشکیل شد و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.

وی گفت: کالاهای کشف شده، فردا با نظارت دادستانی برای دسترسی مردم در فروشگاه ها عرضه می شود.