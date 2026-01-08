پخش زنده
مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد: در راستای ارتقای کیفیت معابر و افزایش ایمنی تردد شهروندان، عملیات پیادهروسازی و بهسازی معابر در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، امین خبیری با بیان این که بهسازی معابر در سطح منطقه بافت تاریخی به متراژ ۲۲۰۰ مترمربع و با هزینهای بالغ بر ۱۷ میلیارد ریال اجرا میشود، گفت: این پروژهها با هدف تسهیل تردد شهروندان، ساکنان محلات و گردشگران طراحی و انجام میشود.
مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد با بیان اینکه این اقدامات بخشی از برنامههای مستمر شهرداری در حوزه ساماندهی معابر است، تصریح کرد: اجرای این پروژهها نقش مؤثری در افزایش رضایتمندی شهروندان، ارتقای منظر شهری و تقویت زیرساختهای گردشگری بافت تاریخی خواهد داشت.
خبیری در پایان خاطرنشان کرد: شهرداری یزد با رویکرد توسعه متوازن و حفظ ارزشهای تاریخی، اجرای پروژههای عمرانی کوچکمقیاس، اما اثرگذار را با جدیت دنبال میکند و این روند در ماههای آینده نیز در سطح منطقه ادامه خواهد داشت.