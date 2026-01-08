پخش زنده
محدوده محلههای تاریخی ناسار و اسفنجان شهر سمنان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سروش هاشمی معاون میراث فرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سمنان گفت : محدوده محله تاریخی ناسار و اسفنجان شهر سمنان حدود ۵۵ هکتار وسعت دارد .
وی افزود: این دو محله تاریخی هسته مرکزی بافت تاریخی سمنان به شمار می روند و ثبت آنها اقدامی موثر در حفاظت، احیا و مدیریت یکپارچه میراث تاریخی سمنان است .
هاشمی ثبت این محدوده را اقدامی مهم در مسیر صیانت از ارزشهای فرهنگی دانست و تصریح کرد: با ثبت این محله ها در فهرست آثار ملی، چارچوبهای قانونی لازم برای حفاظت از این بافت تاریخی فراهم و از مداخلات غیرمجاز جلوگیری می شود ؛ همچنین بستر مناسبی برای برنامهریزی اصولی در حوزه مرمت، احیا و بهرهبرداری فرهنگی ایجاد خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای تاریخی شهر سمنان افزود: این شهر دارای حدود ۳۷۵ هکتار بافت تاریخی است و در پیرامون آن نیز نزدیک به یکهزار و ۲۰۰ هکتار باغهای همپیوند با بافت تاریخی، مطابق طرح جامع مصوب، قرار دارد که نقش تعیینکنندهای در هویت تاریخی، زیستمحیطی و ساختار کالبدی شهر ایفا میکند.