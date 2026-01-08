پخش زنده
اجرای طرح خیران مسکنساز استان اصفهان با حضور رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این مراسم با اشاره به اهمیت مشارکت خیران در تأمین مسکن اقشار نیازمند گفت: این طرح با هدف ایجاد مسکن ایمن و مناسب برای خانوارهای واجد شرایط و با همراهی خیران مسکنساز در استان اصفهان اجرا میشود.
منوچهر خواجهدلویی افزود: این طرح شامل ۲۲ بلوک مسکونی در سه طبقه است که در زمینی به مساحت ۵۵۰۰ متر مربع احداث خواهد شد و بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، مدت زمان اجرای طرح دو سال پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه این طرح در روستای دینان، بخش مرکزی شهرستان اصفهان اجرا میشود، افزود: طرح خیران مسکنساز نقش مهمی در بهبود شرایط سکونتی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان منطقه خواهد داشت.
خواجهدلویی در پایان ضمن قدردانی از همراهی بخشدار بخش مرکزی، خیران و عوامل اجرایی، ابراز امیدواری کرد این طرح در موعد مقرر به بهرهبرداری برسد.