به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این مراسم با اشاره به اهمیت مشارکت خیران در تأمین مسکن اقشار نیازمند گفت: این طرح با هدف ایجاد مسکن ایمن و مناسب برای خانوار‌های واجد شرایط و با همراهی خیران مسکن‌ساز در استان اصفهان اجرا می‌شود.

منوچهر خواجه‌دلویی افزود: این طرح شامل ۲۲ بلوک مسکونی در سه طبقه است که در زمینی به مساحت ۵۵۰۰ متر مربع احداث خواهد شد و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، مدت زمان اجرای طرح دو سال پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه این طرح در روستای دینان، بخش مرکزی شهرستان اصفهان اجرا می‌شود، افزود: طرح خیران مسکن‌ساز نقش مهمی در بهبود شرایط سکونتی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان منطقه خواهد داشت.

خواجه‌دلویی در پایان ضمن قدردانی از همراهی بخشدار بخش مرکزی، خیران و عوامل اجرایی، ابراز امیدواری کرد این طرح در موعد مقرر به بهره‌برداری برسد.