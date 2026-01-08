به مناسبت سالروز عملیات‌های کربلای ۴ و ۵ دفاع مقدس، ۵۰ قاب عکس از شهدای این عملیات‌ها در نقاط مختلف مشهد به نمایش درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد، گفت: این اقدام به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عزیز و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده صورت گرفته است.

عقیل قدرتی افزود: عملیات‌های کربلای ۴ و ۵ از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین مراحل دوران دفاع مقدس بودند که با فداکاری و شجاعت رزمندگان اسلام، حماسه‌هایی را رقم زدند که هرگز از یاد نخواهد رفت.

او ادامه داد: این اکران شهری به عنوان نمادی از ارادت و احترام به این شهدای عزیز، در تلاش است تا یاد آنها را زنده نگه دارد و همگان را به پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی دعوت کند.