مطالبه‌گری مدنی و قانونی حق مسلم مردم ایران است، اما اغتشاش، تخریب اموال عمومی و ایجاد ناامنی، خط قرمز ملت و در تضاد با منافع ملی کشور به شمار می‌رود.



در روزهای گذشته تجمعاتی در شهرهای کشور در واکنش به وضعیت اقتصادی و نوسانات نرخ ارز شکل گرفت که ماهیتی کاملاً اقتصادی و مدنی داشت و مردم در آن به دنبال بهبود شرایط معیشتی و ایجاد ثبات اقتصادی بودند.

در برخی نقاط، افرادی خارج از بدنه اصلی معترضان، با دستور یا هدایت بازیگران خارجی و دشمنان امنیت کشور، کوشیدند اعتراضات مشروع را به اقدامات مخرب و خشونت‌آمیز تبدیل کنند.

هدف این افراد، اعمال فشار بر شهروندان و مراکز خدماتی و انتظامی و ایجاد زمینه برای «کشته‌سازی» و بزرگ‌نمایی بحران بود.

سید ولی موسوی فعال فرهنگی و رسانه‌ای در واکنش به مطالبه‌گری اقتصادی مردم از مسولان در این روز‌ها آورده است: وحدت و همدلی ملت بزرگ ایران در تمامی بحران‌ها و پیچ‌های تاریخی، همواره عامل پایداری، پیروزی و عبور موفق از چالش‌ها بوده است.

نگاهی به تاریخ معاصر کشور نشان می‌دهد هرگاه مردم با انسجام، آگاهی و همبستگی در کنار یکدیگر ایستاده‌اند، سخت‌ترین تهدید‌ها نیز نتوانسته است به بنیان‌های اجتماعی و ملی ایران آسیب وارد کند.

در روز‌های اخیر، افزایش فشار‌های اقتصادی و معیشتی، زمینه‌ساز طرح مطالبات و اعتراضات مردمی شده است.

بدون تردید، مطالبه‌گری عمومی برای بهبود شرایط زندگی، حق طبیعی و قانونی مردم است و هیچ نظام و جامعه پویایی بدون شنیدن صدای مردم، نقد سازنده و پیگیری خواسته‌های به‌حق شهروندان، به اصلاح و پیشرفت دست نخواهد یافت.

در عین حال، نباید اجازه داد مطالبات بحق مردم، دستاویز سوء‌استفاده برخی جریان‌ها و افراد فرصت‌طلب قرار گیرد.

تجربه نشان داده است که اغتشاش، تخریب اموال عمومی، تعرض به امنیت روانی جامعه و ایجاد رعب و وحشت، نه‌تنها مشکلی از مردم حل نمی‌کند، بلکه با تحمیل هزینه‌های سنگین، مسیر اصلاح را دشوارتر می‌سازد.

ملت ایران به‌خوبی میان اعتراض مدنی و آشوب مرز قائل است و همواره نشان داده که با ناامنی و خشونت همراهی نخواهد کرد.

از سوی دیگر، قطعاً مسئولان کشور صدای مردم را شنیده‌اند، شرایط معیشتی و دغدغه‌های آنان را درک کرده‌اند و برای مدیریت و کاهش مشکلات موجود، در حال بررسی و چاره‌اندیشی هستند.

انتظار می‌رود با تدبیر، تصمیم‌گیری‌های کارشناسی و رویکرد عدالت‌محور، زمینه کاهش فشار‌های اقتصادی و تقویت امید اجتماعی فراهم شود.

امروز بیش از هر زمان دیگری، حفظ آرامش جامعه، تقویت وحدت ملی و هوشیاری در برابر جریان‌های مخرب، ضرورتی انکارناپذیر است. هم‌افزایی میان مردم و مسئولان، افزایش اعتماد عمومی و حرکت در مسیر شفافیت و پاسخگویی، می‌تواند کشور را از شرایط دشوار عبور داده و زمینه‌ساز پیشرفت و توسعه ایران عزیز در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد.

وحدت ملی سرمایه‌ای بزرگ و بی‌بدیل برای ایران است؛ سرمایه‌ای که با پاسداشت آن و با تکیه بر عقلانیت، همدلی و مسئولیت‌پذیری، می‌توان آینده‌ای روشن‌تر، باثبات‌تر و امیدوارکننده‌تر برای کشور رقم زد.