به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهدی چمران در آئین ملی بوشهر؛ حسینیه مقاومت با گرامیداشت یاد شهدای استان بوشهر و شهدای ستاد جنگ‌های نامنظم اظهار داشت: گروهی از رزمندگان بوشهر به رهبری شهید ماهینی در این جبهه‌ها حضور داشتند و یاد آنها در تاریخ مقاومت کشور ماندگار است.

وی با اشاره به جایگاه عاشورا در شکل‌گیری هویت دینی و انقلابی ملت ایران افزود: آنچه امروز از اسلام، انقلاب و مقاومت باقی مانده، مرهون نهضت امام حسین (ع) است و اگر پیام عاشورا با مجاهدت حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) زنده نگه داشته نمی‌شد، حقیقت اسلام دچار تحریف عمیق می‌شد.

چمران با انتقاد از قرائت‌های تحریف‌شده از اسلام گفت: اسلامی که برخی حاکمان و کشور‌ها به نام آن حکومت می‌کنند، اسلام ناب محمدی (ص) نیست؛ امروز کشور‌هایی که نام اسلام را یدک می‌کشند، بیش از آنکه در مسیر سیدالشهدا (ع) باشند، به آمریکا و قدرت‌های استکباری نزدیک‌اند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران از دل مجالس عزاداری و مساجد شکل گرفت، افزود: از قیام ۱۵ خرداد تا دوران دفاع مقدس، فرهنگ عاشورا موتور محرک ایستادگی ملت ایران بود و رزمندگان با پیشانی‌بند «یا حسین» در برابر دشمنی تا دندان مسلح ایستادند.

چمران با اشاره به تحولات جبهه مقاومت در منطقه گفت: در لبنان، این مقاومت اسلامی و حزب‌الله بود که با الهام از مکتب عاشورا و با نقش‌آفرینی امام موسی صدر و شهید چمران، اشغالگران آمریکایی و صهیونیستی را وادار به عقب‌نشینی کرد و امروز نیز تلاش آمریکا برای خلع سلاح حزب‌الله محکوم به شکست است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین با اشاره به تحولات فلسطین بیان کرد: فلسطینی‌ها سال‌ها با جریان‌های غیرالهی به نتیجه نرسیدند، اما با ورود حماس و جهاد اسلامی بر مبنای اسلام و مکتب عاشورا، معادلات آمریکا و رژیم صهیونیستی به هم ریخت؛ هرچند هزینه می‌دهند، اما پیروزی نهایی از آنِ آنان است.