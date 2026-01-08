امروز شرایط جوی و دریایی آرام در بیشتر مناطق هرمزگان پیش بینی می‌شود و آسمان در نقاطی از شرق استان و دریای عمان با گذر ابر همراه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: دریا در محدوده شهرستان پارسیان و غرب جزیره لاوان با وزش باد شمال غربی کمی مواج و در سایر نقاط آرام پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: جمعه در برخی نقاط دریای عمان تا شرق تنگه هرمز گذر ابر و وقوع رگبار پراکنده باران دور از انتظار نیست.

وی گفت: در روز‌های شنبه تا دوشنبه در برخی نقاط استان با تاکید بر مناطق دریایی و نقاطی از مناطق شرقی و مرکزی، افزایش ابر و در برخی ساعات رگبار پراکنده باران و رعدوبرق پیش بینی می‌شود.

به لحاظ دمایی تا جمعه ماندگاری هوای سرد، خصوصا در ارتفاعات استان و از اوایل هفته در برخی نقاط افزایش ۱ تا ۳ درجه‌ای مقدار کمینه دما داریم.