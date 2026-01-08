طرح برقرسانی به ۹روستای محروم و فاقد برق شهرستان نهبندان در مدت چهار سال محقق و روشنایی پایدار برق وارد زندگی ساکنان این مناطق شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر توزیع برق نهبندان گفت: طرح زیربنایی برقرسانی به ۹روستای محروم و فاقد برق در این شهرستان در مدت چهار سال تلاش مستمر محقق و روشنایی پایدار برق وارد زندگی ساکنان این مناطق شده است.

ابوذر سلطانی افزود: این طرح ها با هدف محرومیت زدایی و اجرای عدالت اجتماعی از سال ۱۴۰۰ آغاز و با پشت سرگذاشتن چالش‌های فنی و جغرافیایی، هم اینک به بهره‌برداری کامل رسیده است.

وی با بیان اینکه روستا‌های هدف عمدتاً در مناطق مرزی و صعب‌العبور قرار دارند، گفت: اهالی این روستاها پس از ده‌ها سال و برای نخستین‌بار از نعمت برق مطمئن و دائم برخوردار شدند.

مدیر توزیع برق نهبندان افزود: با اجرای این طرح ها، روستا‌های کالرگی، چاه کرجو، کوجین سفلی، گل گزی، کاریزک، دوبشک، ملک آباد، چاه شهید رجایی و چاه سیار برقدار و بالغ بر ۷۳ خانوار روستایی از مزایای برق بهره‌مند شدند.

سلطانی گفت: در قالب این طرح ها، بیش از ۱۲ کیلومتر شبکه فشار متوسط ۲ کیلومتر شبکه فشار ضعیف احداث و ۸ دستگاه پست توزیع هوایی اجرا شده است.

مدیر توزیع برق نهبندان گفت: دسترسی به برق، زیرساخت اساسی برای توسعه است که به طور مستقیم بر بهبود کیفیت زندگی، رشد فعالیت‌های اقتصادی، دامداری و کشاورزی، ارتقای آموزش و بهداشت، و در نهایت تثبیت جمعیت و رونق این مناطق مرزی تأثیرگذار خواهد بود.

سلطانی از جامعه محلی خواست تا با مصرف بهینه و مدیریت صحیح انرژی، در حفظ این نعمت و پایداری شبکه، همکاری لازم را داشته باشند.