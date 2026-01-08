به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم ا از کابل، وزارت امور خارجه افغانستان در خبرنامه‌ای اعلام کرد: در گفتگوی تلفنی «امیرخان متقی» وزیر امور خارجه افغانستان با «بدر بن حمد البوسعیدی» وزیر امور خارجه عمان، راه‌های گسترش همکاری‌های دو جانبه در عرصه‌های تجاری، ترانزیت و حمل و نقل بررسی شد. وزیر امور خارجه عمان گفته است، در آینده‌ای نزدیک هیئت فنی و هوانوردی عمان به کابل سفر خواهد کرد،

متقی همچنین از همتای عمانی خود دعوت کرد در فرصت مناسب به کابل سفر کند و وزیر خارجه عمان نیز گفته است که در زمان مناسب به کابل سفر خواهد کرد. چندی قبل نیز وزرای حمل و نقل افغانستان و عمان برای آغاز پرواز‌های مستقیم میان کابل- مسقط به توافق رسیدند.حکومت افغانستان در چهار سال گذشته برای تقویت روابط با کشور‌های منطقه از جمله کشور‌های عربی تلاش کرده است.