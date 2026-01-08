به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این بازدید با هدف بررسی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و وضعیت زیرساخت‌های موزه‌ای و گردشگری فرهنگی استان بوشهر انجام شد و در جریان آن، بخش‌های مختلف موزه منطقه‌ای خلیج‌فارس مورد ارزیابی قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر با اشاره به جایگاه ویژه موزه منطقه‌ای خلیج‌فارس گفت: این موزه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز فرهنگی جنوب کشور، نقش مؤثری در معرفی تاریخ، فرهنگ، تمدن و هویت ماندگار خلیج‌فارس ایفا می‌کند و می‌تواند به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی توسعه گردشگری فرهنگی استان مورد توجه قرار گیرد.

نصرالله ابراهیمی افزود: در این بازدید، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های گردشگری، ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به گردشگران، تکمیل و به‌روزرسانی فضا‌های موزه‌ای و بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی استان بوشهر تأکید کرد.

وی بیان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر با همکاری وزارت متبوع، برنامه‌ریزی‌های لازم را برای توسعه گردشگری فرهنگی، افزایش جذابیت‌های موزه‌ای و معرفی شایسته ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان در دستور کار دارد.