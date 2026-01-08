پخش زنده
جشن تکلیف ۲۳۰ دانشآموز دختر شهرستان بهاباد از مدارس شهری و روستایی با هدف ترویج فرهنگ عبودیت، تقویت باورهای دینی و آغاز آگاهانه مسئولیتهای شرعی در سن تکلیف برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، خواجه رحیمی معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش بهاباد، با اعلام این خبر گفت: این مراسم معنوی با هدف آشنایی دانشآموزان با مسئولیتهای دینی، بایدها و نبایدهای شرعی و ایجاد انگیزه برای انجام آگاهانه اعمال عبادی برگزار شد.
وی افزود: جشن تکلیف فرصتی ارزشمند برای تقویت باورهای مذهبی دانشآموزان در آغاز سن تکلیف است تا آنان با پایبندی به آموزههای دینی، زمینهساز رشد معنوی خود و ایفای نقش مؤثر در جامعه باشند.
در این آیین، حجتالاسلام حسینیپور مدیر حوزه علمیه حضرت مهدی (عج) شهرستان بهاباد و تیموری مدیر آموزش و پرورش بهاباد، در سخنانی بر اهمیت سن تکلیف، نقش خانواده و نظام آموزشی در تربیت دینی دانشآموزان و ضرورت توجه به عبادت آگاهانه و مستمر تأکید کردند.
اجرای دکلمه، قرائت پیماننامه دانشآموزان مکلف، اجرای سرودهای مذهبی و اقامه نخستین نماز جماعت در سن تکلیف از جمله برنامههای این مراسم بود که فضای معنوی و باشکوهی را رقم زد و با استقبال گرم دانشآموزان و اولیای آنان همراه شد.