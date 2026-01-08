به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۹ صبح امروز، پنجشنبه هجدهم دی ماه در آبادان با ۱۵۳، خرمشهر با ۱۶۲، شادگان با ۱۵۷، ماهشهر با ۱۷۳، بهبهان با ۱۵۲، کارون با ۱۶۵، اهواز با ۱۵۷، سوسنگرد با ۱۶۸، هویزه با ۱۷۹، شوشتر با ۱۵۹ و اندیمشک با ۱۵۶ میکروگرم بر متر مکعب قرار گرفت که نشان دهنده وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی است.

همچنین آلودگی هوا در آغاجاری با ۱۱۸، ملاثانی با ۱۰۵ و دزفول با ۱۰۲ میکروگرم بر مترمکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس تنفسی گزارش شده است.

براساس داده‌های این سامانه شهر‌های رامشیر، امیدیه، باغملک و شوش در وضعیت زرد و قابل قبول و شهر‌های مسجدسلیمان، لالی، رامهرمز و دزپارت در وضع سبز و پاک قرار گرفتند.