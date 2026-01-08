سفر آلومینیوم به اصفهان؛ شاگردان حسینی مقابل ذوب‌آهن قرار می‌گیرند

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،اعضای تیم فوتبال آلومینیوم اراک صبح امروز برای برپایی اردوی کوتاه مدت راهی اصفهان شدند تا در ۲ مسابقه تدارکاتی مقابل ذوب‌آهن قرار بگیرند.

طبق برنامه‌ریزی انجام شده، شاگردان سید مجتبی حسینی امروز یک جلسه تمرینی در شهر اصفهان برگزار می‌کنند و طی دو روز آینده (جمعه و شنبه) در دو مسابقه تدارکاتی به مصاف ذوب‌آهن خواهند رفت و بلافاصله به اراک برمی‌گردند.

گفتنی است، تیم آلومینیوم اراک روز شنبه ۲۷ دی ۱۴۰۴ در نخستین مسابقه دور برگشت لیگ برتر میزبان گل‌گهر سیرجان خواهد بود.