تیم فوتبال آلومینیوم اراک برای برپایی اردوی کوتاه مدت راهی اصفهان شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،اعضای تیم فوتبال آلومینیوم اراک صبح امروز برای برپایی اردوی کوتاه مدت راهی اصفهان شدند تا در ۲ مسابقه تدارکاتی مقابل ذوبآهن قرار بگیرند.
طبق برنامهریزی انجام شده، شاگردان سید مجتبی حسینی امروز یک جلسه تمرینی در شهر اصفهان برگزار میکنند و طی دو روز آینده (جمعه و شنبه) در دو مسابقه تدارکاتی به مصاف ذوبآهن خواهند رفت و بلافاصله به اراک برمیگردند.
گفتنی است، تیم آلومینیوم اراک روز شنبه ۲۷ دی ۱۴۰۴ در نخستین مسابقه دور برگشت لیگ برتر میزبان گلگهر سیرجان خواهد بود.