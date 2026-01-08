پخش زنده
مبارزه زیستی در گلخانهها با جایگزینی حشرات مفید به جای سموم شیمیایی، گامی مؤثر در تولید محصول سالم، کاهش هزینهها و حفاظت از محیط زیست است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در سالهای اخیر، رویکردهای سازگار با محیط زیست در بخش کشاورزی، به ویژه در واحدهای گلخانهای، با استقبال گستردهای مواجه شده است.
کارشناسان حوزه کشاورزی معتقدند مبارزه بیولوژیک بهعنوان یکی از روشهای نوین و علمی کنترل آفات، توانسته نقش مؤثری در بهبود مدیریت گلخانهها ایفا کند.
در این روش، استفاده از دشمنان طبیعی آفات به عنوان جایگزینی مناسب برای سموم شیمیایی، ضمن کاهش مصرف مواد شیمیایی، موجب افزایش سلامت محصولات و ارتقای کیفیت تولیدات گلخانهای شده است.
این موضوع علاوه بر حفظ سلامت مصرف کنندگان، تأثیر مثبتی بر محیطزیست نیز دارد.
به گفته مهندسین کشاورزی، موفقیت در اجرای برنامههای مبارزه بیولوژیک مستلزم مدیریت دقیق شرایط محیطی از جمله دما، رطوبت و ساختار فنی گلخانه است.
بررسیها نشان میدهد در گلخانههایی که این شرایط بهدرستی فراهم شده، میزان آلودگی به آفات بهطور چشمگیری کاهش یافته و هزینههای نگهداری و تولید نیز نسبت به روشهای شیمیایی کمتر بوده است.
کارشناسان بر این باورند توسعه و ترویج مبارزه بیولوژیک میتواند زمینهساز حرکت بهسوی کشاورزی سالم، پایدار و اقتصادی در کشور باشد.