به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان بوکان گفت: یک قطعه زمین به مساحت دو هزار مترمربع به همت یک خیر نیک‌اندیش این شهرستان برای احداث پایگاه امداد و نجات جاده‌ای در محور بوکان-مهاباد به این جمعیت اهدا شده است.

انور بیادار افزود: این زمین با اقدام خداپسندانه حاج محمد صالح فتاحی، خیر نیک‌اندیش اهل روستای تازه‌قلعه، به منظور احداث پایگاه امداد و نجات جاده‌ای در مسیر بوکان- مهاباد به جمعیت هلال‌احمر واگذار شده است.

بیادار، با بیان اینکه این اقدام ارزشمند با پیگیری‌های بخشدار بخش مرکزی بوکان و همکاری دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای تازه‌قلعه محقق شد، تصریح کرد: ارزش تقریبی زمین اهدایی بالغ بر دو میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی، با اشاره به اهمیت این محور ارتباطی گفت: احداث این پایگاه نقش مؤثری در تسریع خدمات امدادرسانی، کاهش زمان حضور نیرو‌های امدادی در صحنه حوادث و کاهش تلفات جاده‌ای دارد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان بوکان، با قدردانی ازمشارکت خیران در توسعه زیرساخت‌های امدادی اضافه کرد: این اقدام انسان‌دوستانه می‌تواند الگویی مناسب برای گسترش مشارکت‌های مردمی در حوزه فعالیت‌های بشردوستانه در سطح شهرستان باشد.

محور بوکان- مهاباد از مسیر‌های پرتردد و حادثه‌خیز جنوب آذربایجان‌غربی است که احداث پایگاه امداد و نجات در این مسیر، نقش مهمی در افزایش ایمنی جاده‌ای دارد.