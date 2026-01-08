به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به گزارش شبکه تلویزیونی‌ای‌بی‌سی نیوز، ساعتی پیش در محل برگزاری یک تشییع جنازه در شهر سالت لیک سیتی آمریکا تیراندازی شد. این تیراندازی سبب کشته شدن ۲ نفر و زخمی شدن ۶ نفر شد. این تیراندازی در خارج از مراسم تشییع جنازه رخ داد. پلیس اعلام کرد عملیات جست‌و‌جو برای یافتن مظنون یا مظنونان در حال انجام است. هنوز هیچ فردی بازداشت نشده است.

گلن میلز، مسئول روابط عمومی اداره پلیس سالت لیک سیتی گفت: هیچ مظنونی در بازداشت نیست و عملیات جستجوی فعال در حال انجام است. به گفته وی، پلیس کمی پس از ساعت ۷:۳۰ بعد از ظهر به وقت محلی، تماسی مبنی بر وقوع تیراندازی در کلیسایی در جاده ردوود دریافت کرد.

پلیس اعلام کرد: مراسم تشییع جنازه در این کلیسا در حال برگزاری بود که درگیری در پارکینگ رخ داد و تیراندازی رخ داد.

سه نفر از افراد زخمی شده در وضع بحرانی هستند و سه نفر دیگر در وضع نامشخصی قرار دارند.

پلیس هنوز در حال بررسی این است که آیا یک نفر عامل این تیراندازی بوده است یا چند نفر.