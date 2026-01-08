کیفیت هوای کلانشهر مشهد امروز، پنجشنبه با تداوم افزایش حجم آلاینده‌ها، برای چهارمین روز پیاپی در شرایط «ناسالم» است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۳۵ و در یکی، دو ساعت گذشته هم با عدد ۱۳۰، گویای آلودگی هواست.

سعید محمودی با بیان اینکه هم‌اکنون کیفیت هوای ۹ منطقه مشهد در شرایط «ناسالم» و آلوده برای همه افراد قرار دارد، اضافه کرد: این شاخص در ۱۴ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت در شرایط ناسالم برای افراد حساس است.

او با اشاره به هشدار خودمراقبتی صادر شده برای شهروندان تاکید کرد: مشهدی‌ها باید با کاهش رفت و آمد‌های غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفا کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن این شاخص کلی بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

وقتی این شاخص بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی قرار گیرد هم نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.