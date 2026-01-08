پخش زنده
«جونیور بانر»، «خبرچین»، «پسران بد تا ابد»، «چند مرد خوب»، «استعداد من» و «پدر و پسر قهرمان»، از جمله فیلمهای است که جمعه ۱۹ دی، از شبکههای نمایش و دو پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «جونیور بانر» به کارگردانی «سم پکینپا»، ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی استیو مککوئین، رابرت پرستون، آیدا لوپینو، بن جانسون، بیل مککینی؛ درباره جونیر بانر، ستاره مسابقات رودئو است که خسته، زخمی و دل شکسته از سقوطش از پشت گاوی وحشی، به شهر زادگاهش پرسکات آریزونا میرود تا در مسابقه رودئوی جشن چهارم ژوییه شرکت کند. او چشم انتظار پیوستن به خانواده اش است، اما ...
فیلم سینمایی «خبرچین» به کارگردانی «نصرالله زمردیان»، ساعت ۱۱:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم خواهیم دید: اصغر زاغی شاغل در تماشاخانه، در واقع با خبرچینی برای ساواک امرار معاش میکند. وی بهطور تصادفی پی به مخفی گاه انقلابیون در همسایگی خود میبرد. ولی هنگامی که قصد لو دادن آنها را دارد متوجه مهربانی و دلسوزی انقلابیون در حق خودش و زن و بچه بیمارش میشود. پس پشیمان شده و ...
عزتالله مقبلی، عنایت بخشی، کاظم افرندنیا، سیروس تسلیمی، کتایون ریاحی، علیرضا امیرقاسمی و سید حسن مروج در فیلم سینمایی «خبرچین» هنرنمایی کردهاند.
فیلم های سینمایی «پسران بد تا ابد» به کارگردانی «عادل العربی و بلال فلاح»و «وینی» به کارگردانی «یاساکو ماتسوموتو»، به ترتیب ساعت ۱۳:۰۰ و ساعت ۱۵:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «تغییر زندگی» به کارگردانی «تونی اسکات»، ساعت ۱۷:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی دنزل واشینگتن، وال کیلمر، بروس گرینوود، جیمز کاویزل، پائولا پاتون، آدام گلدبرگ، الدن هنسون، اریکا الکساندر، مت کریون و دونا دبلیو. اسکات؛ درباره یک مامور فدرال به نام داگ کارلین است که پس از انفجاری هولناک در یک کشتی در نیواورلئان، برای تحقیق بر روی این پرونده فراخوانده میشود. در ادامه او به یک آزمایشگاه دولتی فوقسری برده شده و با دستگاهی آشنا میشود که پیشرفتهترین نسل ماشین زمان ساخته شده به دست بشر میباشد. حال آنها تلاش میکنند با کمک این ماشین بمبگذار را شناسایی و دستگیر کنند، اما ...
فیلم سینمایی «چند مرد خوب» به کارگردانی «راب راینر»، ساعت ۱۹:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی تام کروز، دمی مور، جک نیکلسون، کوین بیکن، کوین پولاک، جیمز مارشال و کوین بیکن خواهیم دید: دانیل کافی وکیل تازه کار نیروی دریایی است و بایستی در دادگاه از دو سرباز نیروی دریایی دفاع کند. آنها به قتل متهم هستند، اما ادعا میکنند که به دستور فرمانده عمل کردهاند و ...
فیلم تلویزیونی «استعداد من» به کارگردانی «حمید عبدالهی نجف آبادی»، ساعت ۰۸:۲۰، از شبکه دو پخش خواهد شد.
داستان این فیلم درباره امیرعلی پسر نوجوانی است که علاقه زیادی به نویسندگی داشته و در این زمینه از استعداد بالایی نیز برخوردار است. او بسیاری از شبها تا دم صبح بیدار مانده و به تلاش برای نوشتن داستانهای مختلف ادامه میدهد. این در حالی است که پدر و مادر امیرعلی چنین میپندارند که پسرشان به راه بیهودهای قدم گذاشته که در نهایت برایش هیچ فایده و موفقیتی در پی نخواهد داشت. از یک طرف مادر امیرعلی از برادرش، یعنی دایی امیرعلی میخواهد او را به جایی معرفی کند تا حرفهای فرا بگیرد که برای آینده اش مفید باشد. دائی نیز امیرعلی را به مشاغلی همچون مبل فروشی، آرایشگری و مکانیکی معرفی مینماید، اما در هر یک از آنها امیرعلی با شیطنتها و سربه هوا بازی هایش فجایعی را رقم میزند و.
محمد فیلی، مهدی امینی خواه، مهرشاد صفری، رامین راستاد و مهدیه آنتیکی در فیلم تلویزیونی «استعداد من» بازی کردهاند.
فیلم سینمایی «پدر و پسر قهرمان» به کارگردانی «نیلز تاوارنیر»، ساعت ۱۸:۰۰، از شبکه دو پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی ژاکوب جامبلین و آلکس آندرالامی خواهید دید: جولین پسر نوجوانی است که بهعلت نوعی فلج از ناحیه پاها و یک دست بر روی ویلچر راه میرود و برای کارهایش به پدر و مادر وابسته است. او ماجراجویی را بسیار دوست دارد ولی شرایط جسمی او امکان این نوع فعالیتها را از او گرفته است. پدر جولین درگیر کار است و وقت زیادی برای او ندارد. جولین با دیدن تبلیغ مسابقه سه مرحلهای مرد آهنین که هر ساله در ساحلی در فرانسه برگزار میشود از پدرش میخواهد که در این مسابقه به اتفاق هم شرکت کنند. پدر جولین ابتدا این پیشنهاد را قبول نمیکند ولی.
فیلم سینمایی «در دره خدایان» به کارگردانی «پاول هگیس»، ساعت ۲۴:۰۰، از شبکه دو پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان فیلم با بازی وینونا رینگر، تامی لی جونز و چالرز ترون آمده است: هانک یک ارتشی آمریکایی بازنشسته است، به او خبر میدهند که پسرش در محل خدمت خود حاضر نشده است. او میگوید پسرش به عراق اعزام شده است، اما ارتش اعلام میکند که پسر هانک مدتی است که از عراق برگشته است. هانک به دنبال او میرود و پس از جستجوی فروان به او میگویند جسدی قطعه قطعه شده را پیدا کردهاند که دچار سوختگی شده است و پس از انگشت نگاری معلوم گشته جسد پسر هانک دیرفیلد است. هانک همچنان به دنبال علت مرگ پسرش است، کارآگاهان به این مظنون هستند که پسرش مایک در قاچاق مواد مخدر دست داشته است، اما.