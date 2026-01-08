در نشست مشترک مدیرکل آموزش و پرورش و مدیر شرکت مخابرات سیستان و بلوچستان و در خصوص تجهیز مدارس به فیبر نوری و ارتقای شبکه ارتباطی و هوشمند سازی مدارس این استان مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رسول صفرزایی مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، گفت: با توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، مدارس مناطق کم برخوردار سیستان و بلوچستان نیز از امکانات آموزشی روز بهره‌مند خواهند شد.

صفرزایی با بیان اینکه سیستان و بلوچستان استانی پهناور و پراکنده است، افزود: ساختارها یکی از الزامات تحقق عدالت آموزشی به شمار می‌رود و ایجاد زیرساخت های مخابراتی و اینترنتی در مدارس استان از اولویت های عدالت آموزشی است.

وی با اشاره به اهمیت فرصت‌های یادگیری در سنین ابتدایی خاطرنشان کرد: دوران ابتدایی، طلایی‌ترین فرصت برای شکوفایی ذهن، اندیشه و استعدادهای دانش‌آموزان است و طراحی آموزشی هدفمند و هوشمند می‌تواند بستر رشد همه‌جانبه مغز و تقویت انواع هوش را فراهم کند.

فرزین رامین مدیرعامل شرکت مخابرات سیستان و بلوچستان نیز آمادگی کامل این شرکت برای همکاری در اجرای طرح مذکور را اعلام کرد و تصریح کرد: توسعه فیبر نوری در مدارس، علاوه بر ارتقای کیفیت آموزش، زمینه‌ساز شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان در عرصه‌های علمی و فرهنگی خواهد بود.