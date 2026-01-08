کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز دریا در محدوده شهرستان پارسیان و غرب کیش و لاوان با وزش باد شمال غربی کمی مواج پیش بینی می‌شود.

وزش باد شمال غربی و دریای مواج در غرب کیش و لاوان

وزش باد شمال غربی و دریای مواج در غرب کیش و لاوان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز شرایط جوی استان آرام و شرایط دریایی نیز در بیشتر نقاط برای تردد‌ها مساعد پیش بینی می‌شود.

او با بیان اینکه امروز آسمان در نقاطی از شرق استان و دریای عمان با گذر ابر همراه خواهد بود، گفت: فردا در برخی نقاط دریای عمان تا شرق تنگه هرمز گذر ابر و وقوع رگبار پراکنده باران محتمل خواهد بود و در روز‌های شنبه تا دوشنبه در برخی نقاط استان با تاکید بر مناطق دریایی و نقاطی از مناطق شرقی و مرکزی، افزایش ابر و در برخی ساعات رگبار پراکنده باران و رعدوبرق پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی تا فردا ماندگاری هوای سرد، خصوصا در ارتفاعات استان و از اوایل هفته در برخی نقاط افزایش ۱ تا ۳ درجه‌ای مقدار کمینه دما مورد انتظار است.