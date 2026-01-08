پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: ۴۰ غرفه توزیع کالاهای اساسی در هشت نقطه کلانشهر اهواز راه اندازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کاظمی نسب الباجی در برنامه گفتوگو ویژه خبری شبکه خوزستان افزود: در طرح جدید دولت ارز ترجیحی که قبلا به واردکنندگان داده میشد مستقیم به انتهای زنجیره یعنی مصرف کنندگان داده میشود.
وی با اشاره به اجرای این طرح در استان ادامه داد: براساس مصوبه دولت مبنی بر ورود کالاهای اساسی توسط استانهای مرزی سامانهای راه اندازی شده است که افرادی که بتواند این کالاها را وارد کنند با دادن مجوزهای لازم اقدام به واردات کالاهای اساسی از جمله برنج و روغن نمایند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان تاکید کرد: با دستور استاندار خوزستان از هفته آینده تمامی نظارتها در بازار با حضور دستگاههای نظارتی با محوریت سازمان تعزیرات حکومتی منسجم و یکپارچه خواهد شد و به صورت شبانهروزی نظارت و بازرسی انجام خواهد شد.
کاظم نسب الباجی همچنین از راه اندازی ۴۰ غرفه توزیع کالای اساسی و میوه در هشت نقطه کلانشهر اهواز توسط شهرداری از هفته آینده خبر داد و گفت: از هفته آینده توزیع ۲ هزار و ۵۰۰ تن برنج و یک هزار و ۶۰۰ تن مرغ در استان توزیع خواهد شد.
حمایت و اعطای تسهیلات به مرغداران و دامداران استان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان نیز در این برنامه با اشاره به اینکه استان رتبه نخست تولید محصولات کشاورزی در کشور را دارد، گفت: به اندازه کافی ذخیره سازی کالاهای اساسی در انبارها انجام شده است.
سلطانی کاظمی ادامه داد: استان خوزستان میزان تولید ذرت دامی ۴۰۰ هزار تن بوده است و با انجام واردات و افزایش هزینههای تولید، کشت این محصول با مشکل مواجه شده بود.
وی خاطر نشان کرد: با اجرای طرح جدید دولت ارز ترجیحی به انتهای زنجیره مصرف داده میشود و مستقیم به حساب مصرف کنندگان واریز میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان خاطررنشان کرد: در جهت حمایت از تولید کنندگان تسهیلات گردش در سرمایه توسط بانک کشاورزی به مرغداران و دامداران پرداخت میشود و با توجه به اینکه با اجرای طرح دولت قیمتها و پس از مدتی ثبات قیمت انجام میشود و قیمتها براساس عرضه و تقاضا صورت خواهد گرفت، میزان تولید نیز بهبود مییابد.
اتصال بیش از ١۶ هزار و ۴۵٠ فروشگاه در خوزستان به طرح کالابرگ
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در برنامه گفتوگو ویژه خبری شبکه خوزستان گفت: استان خوزستان با اتصال بیش از ۱۶ هزار و ۴۵۰ فروشگاه به طرح کالابرگ الکترونیک رتبه سوم کشور را دارد و تا دورترین نقطه استان فروشگاهها به این طرح متصل هستند.
ظفری پور ادامه داد: در طرح جدید دولت یک میلیون تومان به تمامی افراد بدون در نظر گرفتن دهکهای خانوار هر ماه پرداخت میشود و در ابتدای طرح چهار میلیون تومان (مبلغ ۴ ماه) را واریز میکند.
وی با اشاره به اینکه مبلغ هر ماه قابل انتقال به ماههای آینده هست خاطر نشان کرد: از روز شنبه آینده افرادی که یارانه آنها قطع شده بود میتوانند با ثبت نام در سامانه یارانه ها، این کالابرگ را دریافت کنند و کارمندان و بازنشستگان نیز به طور مستقیم به حساب آنها واریز میشود.
برخورد با متخلفان در تامین و توزیع کالاهای اساسی
مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان نیز بر نظارت دقیق بر تامین و توزیع کالاهای اساسی در بازار تاکید کرد.
طیبی با اشاره به اینکه در یک مجتمع تمامی دستگاههای نظارتی حضور خواهند یافت، بیان کرد:نظارتها به صورت شبانه روزی از کارخانه تا توزیع انجام میشود و با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.