



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، مدیرعامل آب منطقه‌ای فارس گفت: برای نخستین بار در کشور طرح جامع آب استان فارس پس از انجام مطالعات کامل، مراحل نهایی تدوین را طی می‌کند و به زودی برای تصویب در شورای برنامه‌ریزی مطرح و پس از آن اجرایی می‌شود.

سیاوش بدری، افزود: یکی از مباحث مد نظر شرکت آب منطقه‌ای، تدوین طرح جامع آب استان بوده که طی ۲ سال گذشته مطالعات آن کامل و طرح تقریبا نهایی شده است.

وی تصریح کرد: به زودی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، طرح جامع آب فارس برای بررسی و تصویب نهایی در شورای برنامه‌ریزی استان مطرح خواهد شد.

دبیر کارگروه سازگاری با کم‌آبی فارس با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای مدیریت و حفاظت منابع محدود آب، ادامه داد: تشکیل شورای مدیریت آبخوان، طرحی در راستای افزایش مشارکت مردمی برای حفاظت و صیانت از منابع آب است.

بدری، مواجهه قانونی و سلبی با چاه‌ها و بهره‌برداران غیرمجاز از منابع آب، طی سنوات گذشته تاکنون را بسیار پُرهزینه و در عین حال کم اثر توصیف و اضافه کرد: مشارکت مردمی برای فرهنگسازی و نظارت بر بهره‌برداری از آبخوان‌ها، راهکاری اثرگذار در مبحث حفاظت و صیانت از منابع آب محسوب می‌شود.

دبیر کارگروه سازگاری با کم‌آبی فارس همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای ۲ رویداد ملی ارتقاء بهره‌وری آب و مدرسه زمستانه توسط آب منطقه‌ای و با همکاری سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف خبر داد و اظهار کرد: رویداد ملی ارتقاء بهره‌وری آب که ۸ بهمن ماه در شیراز برگزار می‌شود، استقبال بسیار خوبی را در سطح کشور و استان به دنبال داشته است.

بدری خاطرنشان کرد: مدرسه زمستانه یک رویداد ملی محسوب می‌شود و مخاطب آن دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی در رشته‌های مرتبط با آب هستند. این رویداد چهارروزه که از ۲۸ دیماه در شیراز آغاز می‌شود، با هدف تحکیم ارتباط صنعت و دانشگاه در حوزه آب طراحی و اجرایی شده است.