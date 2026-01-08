پخش زنده
امروز: -
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی: مصوبات مهمی به منظور حفظ آرامش بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان تا زمان تصویب نهایی و اعلام رسمی قیمتها تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سعید نورالهی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی در یازدهمین جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان گفت: موضوعات مهمی در حوزه تأمین اقلام اساسی و تشدید اقدامات نظارتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی در این جلسه با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و در پی مدیریت و هدفمندسازی ارز ترجیحی و تغییر نرخ ارز، عنوان کرد: برخی اقلام کالایی مشمول اعلام قیمتهای جدید خواهند شد. با این حال، تا زمان تصویب نهایی و اعلام رسمی قیمتها، مصوبات مهمی به منظور حفظ آرامش بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان به تصویب رسید.
نورالهی اضافه کرد: بر این اساس، تمامی دارندگان انبارهای کالاهای اساسی موظف شدند اقلام ذخیرهشده از جمله برنج، روغن، شکر، قند و سایر کالاهای مؤثر در سبد خانوار را در اسرع وقت عرضه کنند. سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از طریق سامانه جامع انبارها موجودی کالاها را بهصورت مستمر رصد خواهد کرد و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت یا تخلف، بازرسیهای لازم انجام و متخلفان تحت عنوان احتکار به مراجع قانونی معرفی و مشمول مجازات خواهند شد.
وی همچنین عنوان کرد: با توجه به نوسانات قیمت و برخی کمبودهای مقطعی در عرضه مرغ، تصمیمات مشخصی نیز اتخاذ شد، بر اساس این مصوبه، قطعهبندی مرغ تا اطلاع ثانوی در سطح کشتارگاهها و واحدهای مرتبط ممنوع اعلام شد و هرگونه تخلف در این زمینه بهعنوان عرضه خارج از شبکه تلقی و با متخلفان برخورد تعزیری صورت خواهد گرفت. همچنین تمامی فعالان زنجیره تولید و عرضه مرغ، از مرغداران تا کشتارگاهها و واحدهای خردهفروشی، موظف به تداوم تولید و عرضه مطابق روال گذشته هستند.
نورالهی تصریح کرد: در همین راستا، میزان سود خردهفروشی مرغ بهصورت مقطوع، حداکثر ۱۲ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شد و اعمال درصدهای سود قبلی منتفی اعلام شد.
وی یادآور شد: در خصوص شکر نیز مقرر شد در صورت مشاهده دریافت مبالغ اضافی تحت عنوان «پشت فاکتور» از سوی عمدهفروشان یا بنکداران، موضوع از طریق استانهای محل استقرار کارخانههای تولید شکر پیگیری و برخورد قانونی لازم با متخلفان انجام شود.
وی همچنین تأکید کرد: تا زمان اتخاذ تصمیمات جدید در سطح ملی یا استانی، تمامی صنایع تبدیلی و تولیدکنندگان کالاهایی که بهطور غیرمستقیم از تغییر قیمت اقلام اساسی تأثیر میپذیرند، موظفاند محصولات موجود در بازار را تا آخرین واحد با همان قیمت درجشده روی کالا به مصرفکنندگان عرضه کنند. هرگونه گرانفروشی در این بخش نیز با برخورد قانونی و اعمال مجازاتهای شدید همراه خواهد بود.