به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان، خمینی‌شهر، کاشان، قهجاورستان و سجزی صبح امروز وضعیت ناسالم را نشان می‌دهد.

هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۷ ایستگاه سنجش فعال با میانگین ۱۱۵ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

هوای سجزی، قهجاورستان و کاشان امروز در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد و در خمینی شهر ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

هواشناسی اصفهان اعلام کرد به سبب پایداری جو در مناطق مرکزی و صنعتی به ویژه کلانشهر اصفهان تا فردا، غلظت آلاینده‌ها روند افزایشی دارد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه میدان انقلاب با عدد ۱۱۹، خیابان پروین اعتصامی ۱۴۱، بزرگراه خرازی ۱۱۸، دانشگاه صنعتی ۱۲۰، خیابان رودکی ۱۳۱، رهنان ۱۱۲، خیابان زینبیه ۱۲۴، سپاهان‌شهر ۱۱۴، خیابان فرشادی ۱۱۰، فیض ۱۰۶ و بولوار کاوه ۱۱۴ وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در کردآباد ۱۷۸ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۹۷، پارک زمزم با عدد ۹۳، میرزا طاهر ۹۹، ولدان ۸۴ و هزار جریب ۸۸ AQI قابل قبول است.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.