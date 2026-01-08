پخش زنده
امروز: -
طرحهای آبرسانی و محرومیتزدایی خراسان جنوبی به پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۸ درصد رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: با اجرای طرحهای آبرسانی و محرومیتزدایی، تاکنون بیش از ۸۸ درصد از طرحهای تأمین آب روستاهای استان پیشرفت فیزیکی داشته است.
توکلی افزود: در قالب این طرحها، آب مورد نیاز ۱۹۷ روستای خراسان جنوبی با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان تأمین خواهد شد.
وی با اشاره به یکی از مهمترین قراردادهای این طرح گفت: این قرارداد به مبلغ ۲۵۶ میلیارد تومان و با مدت اجرای ۳۰ ماه، از سال ۱۴۰۰ آغاز شده است که سه شهرستان مرزی نهبندان، سربیشه و درمیان توسط قرارگاه شهید ناصری و سایر شهرستانهای استان توسط بسیج سازندگی تحت پوشش قرار دارند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی افزود: شرح عملیات طرحهای محرومیتزدایی شامل حفر چهار حلقه چاه، اجرای ۳۱۹ کیلومتر خط انتقال، احداث ۵۶ مخزن ذخیره با مجموع حجم ۱۱ هزار و ۲۲۰ مترمکعب و ایجاد ۲۵ ایستگاه پمپاژ است.
توکلی گفت: در مرحله نخست، ۸ هزار و ۵۶۵ خانوار معادل ۲۷ هزار و ۶۸۴ نفر در ۱۵۰ روستا از مزایای این طرح بهرهمند شدهاند.
وی افزود: تاکنون عملیات حفر چهار حلقه چاه، احداث ۵۲ مخزن ذخیره و اجرای ۳۹ کیلومتر خط انتقال به طور کامل به پایان رسیده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: امسال نیز قراردادی به ارزش یک همت میان شرکت آب و فاضلاب استان و قرارگاه سازندگی نیروی زمینی سپاه منعقد شده است که بر اساس آن، اجرای طرحهای جدید آبرسانی برای حدود ۱۵۰ روستای دیگر در دستور کار قرار دارد.
توکلی با اشاره به شاخص بهرهمندی از آب در استان گفت: این شاخص بر اساس روستاهای بالای ۲۰ خانوار و شهرها سنجیده میشود و شهرستانهای خوسف، درمیان، زیرکوه، طبس، عشقآباد و قائن از برخورداری کمتری نسبت به میانگین استانی برخوردارند که به همین دلیل، بیشترین طرحهای محرومیتزدایی در این شهرستانها متمرکز شده است.