سامانه بارشی جدید از اواخر وقت جمعه وارد مازندران میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس هواشناسی گفت: امروز پنجشنبه و فردا جمعه، جو استان غالباً پایدار است و افزایش دما در اغلب مناطق مازندران ادامه خواهد داشت که این افزایش دما برای روز جمعه در سراسر استان محسوستر خواهد بود.
فرجی افزود: در بیشتر مناطق ساحلی و جلگهای استان، حداکثر دما فردا به بیش از ۲۱ درجه سانتیگراد خواهد رسید و همزمان در ارتفاعات استان نیز وزش بادهای گرم جنوبی پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی مازندران ادامه داد: اواخر وقت جمعه با ورود یک سامانه بارشی، در ارتفاعات غربی استان بارشها بهصورت باران و برف آغاز میشود و از بعدازظهر جمعه احتمال گسترش بارشها به مناطق ساحلی و جلگهای نیز وجود دارد.
فرجی گفت: روز شنبه ناپایداریهای جوی سراسر استان را فرا میگیرد و این سامانه بارشی صبح یکشنبه از مازندران خارج خواهد شد. در روزهای یکشنبه و دوشنبه نیز جو استان دوباره پایدار میشود.
وی در پایان با اشاره به وضعیت دریا افزود: دریای مازندران امروز و فردا دارای موج کوتاه است و برای فعالیتهای دریایی مناسب خواهد بود.