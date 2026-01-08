پخش زنده
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی :شهر اردکان با مصوبه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در تاریخ هفتم دیماه به عنوان «شهر ملی نساجی سنتی کاربافی» به ثبت ملی رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، با تصویب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، هنر ـ صنعت نساجی سنتی کاربافی اردکان که ریشه در سدههای گذشته دارد، بهصورت رسمی در فهرست آثار ملی کشور در تاریخ هفتم دیماه ثبت شد.
پوردهقان نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت ثبت ملی آثار تاریخی و فرهنگی گفت: ثبت میراث ملموس و ناملموس، تکلیفی است که بر عهده دولت قرار دارد، چراکه این آثار بخشی از هویت تاریخی، فرهنگی و تمدنی کشور به شمار میروند و باید برای نسلهای آینده حفظ و ماندگار شوند.
وی افزود: ثبت ملی کاربافی اردکان با دو هدف اساسی انجام شده است؛ نخست، ماندگارسازی و صیانت از ارزشهایی که نیاکان ما به یادگار گذاشتهاند و دوم، معرفی و توسعه این میراث برای نسل جدید با بهرهگیری از ایدههای نو و رویکردهای خلاقانه، در عین حفظ اصالتها.
پوردهقان با بیان اینکه اردکان خاستگاه نساجی سنتی کاربافی در کشور محسوب میشود، تصریح کرد: امروز این هنر ـ صنعت در سراسر کشور با نام استان یزد و شهر اردکان شناخته میشود و ثبت ملی آن، گامی مهم در مسیر تقویت جایگاه فرهنگی و اقتصادی این منطقه است.
وی همچنین از برنامهریزی برای حمایت از فعالان این حوزه خبر داد و گفت: ارائه تسهیلات به هنرمندان کاربافی و الزام دستگاهها و صنایع به حمایت از توسعه این هنر ـ صنعت در دستور کار قرار گرفته است تا زمینه رونق بیشتر و انتقال این میراث ارزشمند به نسلهای آینده فراهم شود.
ثبت ملی شهر اردکان به عنوان شهر ملی نساجی سنتی کاربافی، نقطه عطفی در حفظ، احیا و توسعه یکی از اصیلترین هنرهای بومی کشور به شمار میرود.