فرماندار زنجان گفت:به منظور ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، توزیع ۱۸۰ تن برنج تنظیم بازاری در سطح شهرستان آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ علی کاظمی شامگاه گذشته در نشست کارگروه تنظیم بازار شهرستان، گفت: عرضه در تمامی فروشگاههای زنجیرهای و ۲۵۰ واحد خواربارفروشی منتخب در محلات جهت سهولت دسترسی شهروندان و همچنین تعاونیهای روستایی شهرستان انجام میشود.
وی درباره تشدید نظارتها گفت: اعزام اکیپهای مشترک بازرسی برای جلوگیری از تخلفات صنفی و تقویت اعتماد در فضای اقتصادی صورت میگیرد.
کاظمی با اشاره به اینکه تحولات اخیر، حساسیت مدیریت بازار را افزایش داده است، گفت: در روزهای اخیر شاهد نوسان قیمت در برخی اقلام حتی کالاهای تولید داخل بودهایم که این موضوع نیازمند نظارت جدیتر است.
وی گفت: مردم محور اصلی تصمیمگیریها هستند و عبور از منافع مردم به معنای تضعیف منافع عمومی است بنابراین حفظ ثبات بازار یک مسئولیت جدی برای تمام دستگاههاست.
فرماندار زنجان افزود: هدف دولت از این اقدامات، کاهش دغدغههای معیشتی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده در شبکه توزیع تا رسیدن کالا به دست مصرفکننده نهایی است.
وی با تأکید بر اینکه حفظ آرامش بازار و صیانت از معیشت مردم اولویت اصلی است، گفت: با توجه به شرایط خاص اقتصادی، مدیریت هوشمندانه بازار یک ضرورت است و با هرگونه گرانفروشی و احتکار، قاطعانه و در چارچوب قانون برخورد میشود.
فرماندار زنجان گفت: در زمینه تامین روغن حسب هماهنگی به عمل آمده روغن مورد نیاز شهرستان تامین شده و از امروز در دسترس فروشگاهها جهت توزیع عمومی قرار میگیرد.
کاظمی در خصوص وضعیت برنج در بازار زنجان گفت: خوشبختانه میزان موجودی انبارهای عمده فروشان و محمولهها بسیار بیشتر از نیاز شهر بوده و از نظر تامین برنج توسط عمده فروشان کمبودی وجود ندارد و در این خصوص تلاشها قابل تقدیر است.
فرماندار زنجان در خصوص توزیع اقلام تنظیم بازاری در شهرستان زنجان گفت: به رغم توزیع گسترده برنج در سطح شهرستان، حسب مصوبه ستاد تنظیم بازار شهرستان، برنج تنظیم بازاری در سه بخش روستایی، خواربارفروشیهای مجاز و فروشگاههای زنجیرهای توزیع میشود و نگرانی بابت دسترسی مردم شهرستان در این خصوص وجود ندارد.
کاظمی افزود: مشکل تامین مرغ گرم در کمتر از یک روز با توزیع مرغ منجمد رفع شده و طی روزهای آتی علاوه بر توزیع روزانه مرغ منجمد، مرغ گرم کشتار روز به وفور در بازار توزیع خواهد شد.