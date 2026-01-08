مدیر گروه جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: در ۹ ماهه امسال بیش از ۱۷۶ هزار خدمت سلامت به میانسالان و سالمندان در مراکز خدمات جامع سلامت استان ارائه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ محدثه معصومی گفت: از این تعداد، ۱۲۹ هزار و ۹۶۹ خدمت مربوط به برنامه سلامت میانسالان و ۴۶ هزار و ۳۹۶ خدمت مربوط به برنامه سلامت سالمندان بوده است.

وی با بیان اینکه با اجرای این برنامه‌ها ۱۲۶ هزار و ۳۷۵ میانسال و ۴۴ هزار و ۴۳۵ سالمند تحت پوشش قرار گرفته‌اند، افزود: این خدمات در قالب مراقبت‌های ادغام‌یافته سلامت و در تمامی مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه‌ها و خانه‌های بهداشت ارائه می‌شود و با تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای هر فرد آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه خدمات ارائه شده شامل بسته‌ای جامع از مراقبت‌های پیشگیرانه، تشخیصی و آموزشی است، گفت: این برنامه‌ها با هدف ارتقای سلامت و کاهش بار بیماری‌های مزمن طراحی شده‌اند و خدماتی همچون خطرسنجی و مراقبت دیابت، فشارخون بالا و اختلالات چربی خون، ارزیابی وضعیت تغذیه و جسمی، غربالگری سرطان‌هایی مانند سرطان پستان و روده بزرگ، ارزیابی خطر سقوط و عدم تعادل، بررسی سلامت روان و علائم افسردگی و همچنین آموزش شیوه زندگی سالم را شامل می‌شود.

معصومی تأکید کرد: تمامی این خدمات به‌صورت رایگان در اختیار جامعه هدف قرار دارد و در صورت شناسایی مشکل یا بیماری، فرد به سطوح تخصصی بالاتر ارجاع داده شده و روند مراقبت تا بهبود یا کنترل بیماری ادامه می‌یابد.

وی افزود: این برنامه‌ها با هدف پیشگیری از بیماری‌های مزمن، افزایش کیفیت زندگی و تشویق میانسالان و سالمندان به مشارکت فعال در حفظ سلامت خود اجرا می‌شود و مراجعه و همراهی جامعه نقش مهمی در موفقیت آن دارد.