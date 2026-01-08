پخش زنده
متخصص بیماریهای قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی بیرجند: حدود ۴۰ درصد مرگومیرهای خراسان جنوبی ناشی از بیماریهای قلبیعروقی و شایعترین فاکتور خطر بیماران قلبی فشار خون بالاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، متخصص بیماریهای قلب و عروق و استاد دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: در مجموع ۸۶ مطالعه تحقیقاتی مختلف در زمینه بیماریهای قلبی و عوامل خطر آن در خراسان جنوبی انجام دادهایم و نتایج این مطالعات را با دادههای کشوری و جهانی مقایسه کردهایم که بر اساس این بررسیها، شایعترین فاکتور خطر که بیماران قلبی در معرض آن قرار دارند و در عین حال قابل پیشگیری است، همانند سایر نقاط دنیا، فشار خون بالاست.
دکتر طوبی کاظمی با اشاره به آمار مرگومیر استان گفت: در دوران شیوع کرونا نیز علت اصلی مرگ در خراسان جنوبی بیماریهای قلبیعروقی بوده و این بیماریها حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد مرگها را به خود اختصاص داده بود، اما اکنون این رقم به حدود ۴۰ درصد رسیده است.
وی گفت: همین آمار نشان میدهد که موضوع فشار خون بالا اهمیت ویژهای دارد، چراکه قابل پیشگیریترین عامل خطر بیماریهای قلبی محسوب میشود و اگر بهموقع تشخیص داده شود و بیمار پیگیر درمان و کنترل آن باشد، میتوان از بروز بسیاری از بیماریهای قلبی جلوگیری کرد.
متخصص بیماریهای قلب و عروق و استاد دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: بیماریهای قلبی در صورت عدم کنترل فشار خون میتوانند عوارض متعددی از جمله سکته قلبی، تنگی نفس و مشکلات جدی جسمی را برای بیماران ایجاد کنند.
کاظمی با اشاره به نتایج یک مطالعه کشوری در سال ۱۴۰۰ اگفت: در این مطالعه که در سراسر ایران انجام شد، استانهایی که شیوع فشار خون بالا در آنها بیشتر بود، میانگین بالاتری نسبت به میانگین کشوری داشتند که خراسان جنوبی نیز جزو همین استانها قرار گرفت.
وی گفت: نکته بسیار مهم و بارزی که در بررسی عوامل خطر مشاهده کردیم، مصرف نمک در خراسان جنوبی بالا است؛ بهطوری که این استان از جمله استانهایی است که بیشترین میزان مصرف نمک را در کشور دارد.
متخصص بیماریهای قلب و عروق افزود: تقریباً تمام افراد نسبت به نمک حساس هستند، به این معنا که مصرف نمک باعث افزایش فشار خون میشود، اما در برخی افراد این افزایش به حدی میرسد که وارد گروه فشار خون بالا میشوند و در برخی دیگر فشار خون بهطور طبیعی بالاتر است.
دکتر کاظمی گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که باید از همین امروز مورد توجه قرار گیرد، کاهش مصرف نمک و حذف نمکدان از سر سفره است.
وی گفت: پیشنهاد من بهعنوان فردی که سالها در این حوزه مطالعه داشتهام این است که فرزندانمان را از کودکی به مصرف غذای کمنمک عادت دهیم و منظور از کاهش مصرف نمک، حذف کامل آن نیست؛ بلکه باید هنگام پخت غذا مقدار کمی نمک استفاده شود و آن هم حتماً نمک یددار تصفیهشده باشد.
استاد بیماریهای قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: مطالعات نشان دادهاند که نمک دریا و نمکهایی که با تبلیغات گسترده در فضای مجازی بهعنوان نمک سالم معرفی میشوند، نهتنها مزیتی ندارند بلکه ید مورد نیاز بدن را نیز تأمین نمیکنند و متأسفانه بهعنوان نمک سالم به مردم فروخته میشوند.
وی افزود: در دوران دبیرستان، مطالعاتی انجام شد که نشان میداد تعداد زیادی از دانشآموزان دچار بزرگی تیروئید بودند و بررسیها مشخص کرد یکی از مهمترین عوامل آن کمبود ید ناشی از مصرف نمکهای غیراستاندارد است.
دکتر کاظمی گفت: در ادامه، در کشور برنامهریزی شد و تولید نمک یددار انجام گرفت که باعث کاهش این مشکل شد، اما اکنون با افزایش تبلیغات نمکهای غیرمجاز، این نگرانی وجود دارد که نسل جوان آینده دوباره با مشکلات تیروئیدی و فشار خون بالا مواجه شود.
وی افزود: استفاده از نمک یددار تصفیهشده و کاهش مصرف نمک، یکی از مؤثرترین راههای پیشگیری از فشار خون بالا و بیماریهای قلبیعروقی است.