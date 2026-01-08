عبدی جبیره، افزود: پس از هماهنگی با مراجع ذی‌ربط، اقلام کشف‌ شده با قیمت درج‌شده بر روی بسته‌ها در فروشگاه‌ های شهر توزیع و در اختیار مردم قرار گرفت.

مدیر اداره تعزیرات بهمئی با تأکید بر اینکه مبارزه با احتکار و گران‌فروشی با جدیت و نظارت مستمر در این شهرستان ادامه دارد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به واحدهای نظارتی اطلاع دهند.