مدیر کل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از کشف انبار روغن تنظیم بازار در شهرهای یاسوج و بهمئی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید حمزه لقمانی با اشاره به اینکه کشف انبار روغن از سوی مردم گزارش شد گفت: بازرسان اداره تعزیرات، سازمان صنعت، معدن و تجارت، و پلیس امنیت اقتصادی، پس از دریافت گزارش و اعزام به محل، ۲۰ تن روغن خوراکی احتکار شده در یکی از انبارهای شخصی شهر یاسوج شناسایی و کشف شد. سید حمزه لقمانی افزود: این روغنها که برای ثبات قیمت روغن قرار بود در بازار شهر یاسوج توزیع شود از انبار فرد محتکر پیدا شد. وی ادامه داد: روغن های کشف شده قرار است بین دهکهای یک تا سه توزیع می شود.
مدیر اداره تعزیرات حکومتی بهمئی هم از کشف و ضبط حدود یک تن روغن خوراکی احتکار شده در بازرسیهای مشترک با پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.
عبدی جبیره، افزود: پس از هماهنگی با مراجع ذیربط، اقلام کشف شده با قیمت درجشده بر روی بستهها در فروشگاه های شهر توزیع و در اختیار مردم قرار گرفت. مدیر اداره تعزیرات بهمئی با تأکید بر اینکه مبارزه با احتکار و گرانفروشی با جدیت و نظارت مستمر در این شهرستان ادامه دارد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به واحدهای نظارتی اطلاع دهند.