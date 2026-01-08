به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه مستند پنج شنبه‌ها ساعت ۲۲ «خاطرات روستا» را پخش می‌کند. بررسی هویت تاریخی و تغییرات برخی از روستا‌های کشور موضوع این مجموعه است.

گویندگی موضوع فصل بیست و پنجم مسابقه رادیویی «یک دو صدا» است. علاقمندان به شرکت در این مسابقه امروز و فردا می‌توانند در تارنمای شبکه رادیویی ایران ثبت نام کنند. این برنامه، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه پخش می‌شود.

مردی درگیر ماجرای جنایی ناپدید شدن برادرش می‌شود. این داستان مجموعه «لودویگ»، محصول ۲۰۲۴ است که هر روز ساعت‌های ۱۱ و ۱۸ از شبکه چهار پخش می‌شود.

«عامل ناشناخته»، هر شب ساعت ۲۱ از شبکه تماشا پخش و ساعت ۱۲ روز بعد بازپخش می‌شود. این مجموعه درباره گروهی از اتفاقات اسرارآمیز در نقاط مختلف جهان است.