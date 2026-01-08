پخش زنده
سه انبار احتکار روغن خوراکی در بازرسی از بازار کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،دادستان عمومی و انقلاب جهرم گفت: در بازرسی از واحدهای صنفی این شهرستان، بیش از ۱۰ هزار بطری و قوطی روغن خوراکی که به صورت غیرقانونی احتکار شده بود شناسایی و کشف شد.
بهنام امیری افزود: به هدف حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تنظیم بازار، دستور توزیع فوری روغنهای مکشوفه به نرخ مصوب دولتی صادر که مرحله نخست توزیع شده است.
دادستان عمومی و انقلاب جهرم بیان کرد: دستگاه قضایی با هرگونه احتکار، گرانفروشی و اخلال در نظام توزیع کالاهای اساسی قاطعانه برخورد میکند و اجازه سوءاستفاده از نیاز کالاهای مصرفی مردم را نخواهد داد.
شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.