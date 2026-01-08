به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،با حضور دانش آموزان شهرستان بستان آباد جشنواره همیار گاز در سالن اجتماعات آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شد.

افراسیابی رئیس اداره گاز شهرستان بستان آباد در این جشنواره گفت:در این شهرستان ۲۱ هزار دانش آموز در راستای مصرف بهینه گاز تلاش می‌کنند.

وی با بیان اینکه در این جشنواره تلاش می کنیم برنامه‌های آموزشی به صورت نمایشی و با اجرای مسابقات مختلف برگزار شود افزود:تلاش می‌شود فرهنگ درست و بهینه مصرف کردن گاز را از نوجوانی برای دانش آموزان آموزش دهیم.

گفتنی است در جشنواره همیار گاز این شهرستان صد در صد دانش آموزان دبستان سمیه شهر بستان آباد در سامانه همیار گاز ثبت نام کرده بودند و همچنین تعدادی از دانش آموزان که در مسابقه سامانه برنده شده بودند مورد تجلیل قرار گرفتند.