به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ استاندار آذربایجان‌غربی در این نشست با تأکید بر ثبات بازار و وفور کالا‌های اساسی در استان گفت: خوشبختانه در تأمین اقلام مورد نیاز مردم هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد و بازار استان از شرایط مناسبی برخوردار است.

رضا رحمانی، با اشاره به اهمیت پشتیبانی از خرید مردم افزود: پشتیبانی بازار برای خرید شهروندان باید از طریق کالابرگ انجام شود تا مردم بتوانند خریدی راحت، مطمئن و با آرامش داشته و نظارت‌ها بر بازار باید به‌صورت مستمر و مکرر انجام شود تا از هرگونه تخلفی جلوگیری شود.

رحمانی، با بیان اینکه عرضه محصولات در بازار استان به‌وفور صورت می‌گیرد، تصریح کرد: واردات محصولات از طریق مرز‌های آذربایجان‌غربی در کنار تولید داخل با قدرت ادامه دارد و مقدار قابل‌توجهی از کالا‌ها نیز در مسیر ورود است که نقش مهمی در تنظیم بازار ایفا می‌کند.

وی، همچنین تأمین اقلام پرمصرف ماه مبارک رمضان را از اولویت‌ها دانست و افزود: از هم‌اکنون برنامه‌ریزی لازم برای تأمین کالا‌های پرمصرف ماه مبارک رمضان انجام شده و علاوه بر تأمین نیاز استان، امکان ارسال اقلام به سایر استان‌ها نیز از طریق مرز‌های آذربایجان‌غربی فراهم است.

رحمانی، همچنین با تأکید بر توان تولیدی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: در شرایطی که جراحی اقتصادی در کشور آغاز شده، دستگاه‌های اجرایی باید در کنار واردات کالا، امور را تسریع کنند تا کالا‌ها هرچه سریع‌تر در بازار عرضه شود.

در این جلسه آخرین وضعیت تأمین و توزیع کالا‌های اساسی، روند قیمت‌ها در بازار، نحوه نظارت بر عرضه و مقابله با گران‌فروشی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت ثبات بازار، تأمین به‌موقع اقلام مورد نیاز مردم و تشدید نظارت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی بر بازار تأکید شد.

همچنین گزارش‌هایی از سوی دستگاه‌های مرتبط درخصوص وضعیت ذخایر کالا‌های اساسی، میوه و محصولات پرمصرف ارائه و تصمیمات لازم برای مدیریت بهتر بازار و جلوگیری از نوسانات قیمتی اتخاذ شد.