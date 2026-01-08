به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ، فرمانده انتظامی شهرستان کرمان اعلام کرد: در پی زورگیری موتور سیکلت در یکی از محله های شهر کرمان ماموران کلانتری ۱۲ دو سارق سابقه دار را شناسایی و آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

سرهنگ نجفی گفت: این دو متهم در تحقیقات اولیه به این سرقت و همچنین سه مورد سرقت دیگر کشف و دو دستگاه موتور سیکلت سرقتی کشف و تحویل مالباخته شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از شهروندان خواست ضمن مراقبت بیشتر از وسایل نقلیه و دیگر لوازم شخصی خود موارد مشکوک را به پلیس گزارش کنند.