معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار میبد ، بر اجرای دقیق طرح «نماد» در آموزش و پرورش و همکاری همه دستگاهها در چارچوب سند پیشگیری تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسعود سعادتبخش در نشست سلامت روان شهرستان میبد با اشاره به نقش مؤثر آموزش در کاهش آسیبهای اجتماعی، بر لزوم اجرای دقیق طرح «نماد» در مدارس و برنامهریزی برای برگزاری جلسات آموزشی ویژه دانشآموزان، والدین و کادر آموزشی تأکید کرد.
وی بررسی تخصصی پروندههای مرتبط، تشکیل کارگروههای فرعی با حضور افراد متخصص، بهرهگیری از ظرفیت روحانیون و مبلغین در مجالس مذهبی، برگزاری دورههای آموزشی با محور مهارت حل مسئله برای عموم جامعه، برنامهریزی در جهت افزایش نشاط اجتماعی و استفاده از ظرفیت اورژانس اجتماعی را از مهمترین برنامهها و اولویتها برای کاهش آسیبهای اجتماعی برشمرد.
در ادامه این نشست، میرشمسی سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان میبد با اشاره به اهمیت کنترل و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، به ارائه و تحلیل شاخصهای مرتبط در سال ۱۴۰۴ پرداخت و بر ضرورت توجه ویژه به گروههای سنی جوان تأکید کرد.
وی با اشاره به روند افزایشی برخی آسیبها در استان یزد و شهرستان میبد، خواستار مشارکت جدی دستگاههای اجرایی، فعالان فرهنگی، اصحاب رسانه، متخصصان و اساتید دانشگاه در آموزش مهارتهای زندگی، فرزندپروری و تابآوری بهویژه در میان نوجوانان و جوانان شد.