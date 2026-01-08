به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج دیدار‌ها به این شرح است:

پورتلند بلیزرز ۱۰۳ - ۱۰۲ هیوستون راکتس

گلدن استیت وری یرز ۱۲۰ - ۱۱۳ میلواکی باکس

بوستون سلتیکس ۱۱۰ - ۱۱۴ دنور ناگتس

دیترویت پیستونز ۱۰۸ - ۹۳ شیکاگو بولز

فیلادلفیا سونی سیکسرز ۱۳۱ - ۱۱۰ واشنگتن ویزاردز

شارلوت هورنتس ۹۶ - ۹۷ تورنتو رپتورز

آتلانتا هاوکس ۱۱۷ - ۱۰۰ نیواورلینز پلیکانز

بروکلین نتس ۱۰۳ - ۱۰۴ اورلاندو مجیک (وقت اضافه)

نیویورک نیکس ۱۲۳ - ۱۱۱ لس آنجلس کلیپرز

اوکلاهماسیتی تاندر ۱۲۹ - ۱۲۵ یوتا جاز

ممفیس گریزلیز ۹۸ - ۱۱۷ فنیکس سانز

سن آنتونیو اسپرز ۱۰۷ - ۹۱ لس آنجلس لیکرز

- در جدول ان بی‌ای در کنفرانس شرق تیم دیترویت پیستونز با ۲۸ برد و ۹ باخت صدرنشین است و تیم‌های نیویورک نیکس با ۲۴ برد و ۱۳ باخت و بوستون سلتیکس با ۲۳ برد و ۱۳ باخت و دوم و سوم هستند. در کنفرانس غرب تیم اوکلاهماسیتی تاندر با ۳۱ برد و ۷ باخت صدرنشین است و تیم‌های سن آنتونیو اسپرز با ۲۶ برد و ۱۱ باخت و دنور ناگتس با ۲۵ برد و ۱۲ باخت دوم و سوم هستند.