رقابتهای بسکتبال حرفهای ان بیای بامداد امروز با ۱۲ دیدار پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج دیدارها به این شرح است:
پورتلند بلیزرز ۱۰۳ - ۱۰۲ هیوستون راکتس
گلدن استیت وری یرز ۱۲۰ - ۱۱۳ میلواکی باکس
بوستون سلتیکس ۱۱۰ - ۱۱۴ دنور ناگتس
دیترویت پیستونز ۱۰۸ - ۹۳ شیکاگو بولز
فیلادلفیا سونی سیکسرز ۱۳۱ - ۱۱۰ واشنگتن ویزاردز
شارلوت هورنتس ۹۶ - ۹۷ تورنتو رپتورز
آتلانتا هاوکس ۱۱۷ - ۱۰۰ نیواورلینز پلیکانز
بروکلین نتس ۱۰۳ - ۱۰۴ اورلاندو مجیک (وقت اضافه)
نیویورک نیکس ۱۲۳ - ۱۱۱ لس آنجلس کلیپرز
اوکلاهماسیتی تاندر ۱۲۹ - ۱۲۵ یوتا جاز
ممفیس گریزلیز ۹۸ - ۱۱۷ فنیکس سانز
سن آنتونیو اسپرز ۱۰۷ - ۹۱ لس آنجلس لیکرز
- در جدول ان بیای در کنفرانس شرق تیم دیترویت پیستونز با ۲۸ برد و ۹ باخت صدرنشین است و تیمهای نیویورک نیکس با ۲۴ برد و ۱۳ باخت و بوستون سلتیکس با ۲۳ برد و ۱۳ باخت و دوم و سوم هستند. در کنفرانس غرب تیم اوکلاهماسیتی تاندر با ۳۱ برد و ۷ باخت صدرنشین است و تیمهای سن آنتونیو اسپرز با ۲۶ برد و ۱۱ باخت و دنور ناگتس با ۲۵ برد و ۱۲ باخت دوم و سوم هستند.