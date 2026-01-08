به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ نشست هم‌اندیشی با صنوف حمل‌ونقل و رانندگان استان مرکزی در استانداری برگزار شد.

استاندار مرکزی در نشستی به مناسبت هفته حمل‌ونقل و رانندگان، گفت: در این جلسه، نمایندگان صنوف مختلف حمل‌ونقل و رانندگان، مسائل، مشکلات و موانع موجود در مسیر فعالیت‌های خود را مطرح کرده و پیشنهاد‌هایی برای بهبود همکاری دستگاه‌های اجرایی به‌منظور ارائه مطلوب‌تر خدمات ارائه دادند. بخشی از این مطالبات در همان جلسه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی برای حل آنها اتخاذ شد.

مهدی زندیه وکیلی افزود: بر اساس مصوبات جلسه، دستگاه‌های مرتبط از جمله شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و شهرداری اراک موظف شدند همکاری‌های لازم را برای رفع مشکلات این صنف قدیمی و اثرگذار افزایش دهند. همچنین مقرر شد مسائل ملی و کشوری مطرح‌شده، پس از دسته‌بندی و جمع‌بندی، به مسئولان مربوطه در سطح ملی منتقل و پیگیری شود.

او ابراز داشت: در این نشست مدیرکل حراست سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور نیز حضور داشت و از نزدیک در جریان دغدغه‌ها و مشکلات رانندگان قرار گرفت. مسئولان استان نیز بر پیگیری جدی مسائل ملی این حوزه تأکید کردند.

زندیه وکیلی این را م گفت که در پایان این جلسه، صنوف حمل‌ونقل استان مرکزی با امضای یک میثاق‌نامه در استانداری، برای نخستین بار در کشور، حمایت همه‌جانبه خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و آرمان‌های امام راحل اعلام کردند و بر اتحاد، انسجام و همدلی جامعه حمل‌ونقل استان تأکید شد.